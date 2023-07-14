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Прокуратура помогла улан-удэнцу вернуть похищенные мошенниками деньги

Прокуратура помогла улан-удэнцу вернуть похищенные мошенниками деньги
Происшествия,  Фото:Сергей Тарасенко
Иск был подан не к самим мошенникам, а их посреднику

Пожилой улан-удэнец, инвалид II группы, с помощью прокуратуры получит деньги, которые он перечислил мошенникам.

- Потерпевшему поступил телефонный звонок от неизвестного лица, представившегося руководителем финансового отдела банка. Звонивший сообщил, что улан-удэнцу положена денежная компенсация в размере 1,5 млн рублей. А для её получения необходимо перевести 65 тысяч рублей в счёт оплаты комиссии. Мужчина перечислил денежные средства на счёт, указанный злоумышленником, - сообщили в пресс-службе прокуратуры Бурятии.

Полицейские возбудили уголовное дело по статье «Мошенничество, совершённое с причинением значительного ущерба гражданину». Самих аферистов не вычислили, но удалось установить владельца счёта, на который пенсионер перечислил деньги. Речь идёт о так называемом дроппере – человеке, который предоставляет свои банковские счета для обналичивания или транзита похищаемых мошенниками денежных средств. Дропперы – низшее звено в схеме, они попадаются на уловку лёгкого заработка, а кто именно их нанимает, чаще всего и не знают. За предоставление своих счетов и карт мошенникам помощники получают небольшой процент.

Гражданское право от негативных последствий передачи доступа к счёту третьему лицу его владельца не освобождает. Так что пострадавшие могут подать гражданский иск о взыскании ущерба, что и помогла пострадавшему улан-удэнцу сделать прокуратура.

Так как сам пенсионер в силу возраста и заболевания не мог самостоятельно обратиться в суд, исковое заявление направил прокурор Октябрьского района. В иске он потребовал взыскать с владельца счёта не только сумму неосновательного обогащения в размере 65 тысяч рублей, но и проценты за пользование чужими деньгами.

Дроппер оказался жителем Ставропольского края. Советский районный суд Ставропольского края удовлетворил исковые требования прокурора. 
мошенничество прокуратура

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