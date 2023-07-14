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В Улан-Удэ пьяная женщина укусила медсестру в больнице

В Улан-Удэ пьяная женщина укусила медсестру в больнице
Происшествия,  Фото:Росгвардия по РБ
Хулиганка была недовольна долгим, по её мнению, ожиданием

В Улан-Удэ росгвардейцы задержали в больнице пьяную хулиганку, укусившую медсестру, сообщила пресс-служба Росгвардии по Бурятии. В свою очередь, «Байкал-Dailу» выяснил, что речь идёт о БСМП.

- «Тревожная кнопка» сработала в медицинском учреждении поздним вечером. Росгвардейцам, прибывшим на сигнал тревоги, персонал приёмного покоя сообщил, что супруга одного из ожидающих пациентов мешает работе врачей. Женщина, явно нетрезвая, была недовольна долгим ожиданием и плохой, по её мнению, работой медиков. В какой-то момент словесная ругань перешла в рукоприкладство – хулиганка напала на медсестру, порвала медицинский халат на ней и укусила за плечо. Тогда персонал медицинского учреждения нажал на «кнопку тревожной сигнализации», - рассказали в Росгвардии по Бурятии.

Приехавший наряд вневедомственной охраны задержал женщину и доставил её в отдел полиции для дальнейшего разбирательства. За нарушение общественного порядка в отношении 30-летней жительницы Бичурского района составлен административный протокол.
больница хулиганство Росгвардия

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