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Берег Селенги в пригороде Улан-Удэ начал обрушаться

Берег Селенги в пригороде Улан-Удэ начал обрушаться
Происшествия,  Фото:"Иволга-инфо"
Местных жителей просят быть осторожными

Берег реки Селенга в пригородном селе Сотниково в Бурятии начал обрушаться. Об этом сообщили в районной группе «Иволга-инфо. 24/7».

- Ввиду подъёма уровня реки началось активное обрушение береговой линии русла реки Селенга. В связи с этим прошу провести разъяснительные беседы с детьми и подростками о запрете нахождения вблизи реки и тем более купания. Не приближаться близко к краю берега на автотранспорте, - обратился глава села Сотниково Игорь Киселёв.

Как сообщал «Байкал-Daily», также в Сотниково из-за поднявшегося уровня Селенги топит огороды. Вода поднимается с каждым днём.

В Иволгинском районе на территории трёх сельских поселений – Гурульбинское, Сотниковское и Оронгойское – из-за паводковой ситуации введён режим повышенной готовности. Такой же режим накануне был объявлен и в столице Бурятии.

Проблема с обрушением берега в Сотниково возникает ежегодно. Как сообщал «Байкал-Daily», в 2019 году под угрозой падения в реку оказались десятки домов.

Тогда глава Бурятии Алексей Цыденов поручил ввести режим ЧС в селе и начать работы по укреплению береговой линии. Из резервного фонда по ликвидации чрезвычайных ситуаций было выделено 6,9 млн рублей на укрепление наиболее опасного участка в районе ДНТ «Респект». В итоге там укрепили 185 метров.

История повторилась в 2020 году, только на другом участке. Министерство природных ресурсов Бурятии подписало контракт с ООО «Восточно-Сибирская торговая компания» на частичное восстановление береговой линии реки Селенга в местности ДНТ «Респект» в Сотниково. Тогда укрепили 257 метров берега.

В минприроды Бурятии отмечали, что строить жилые дома рядом с берегом в принципе было нельзя, так как это зона затопления. Раньше в опасной зоне были земли сельскохозяйственного назначения, там располагалась оросительная система. Затем земли почему-то перевели под жилищное строительство. 
Селенга

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