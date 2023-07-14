Полиция проводит проверку
В Еравнинском районе Бурятии проводится проверка по факту происшествия на воде. Инцидент произошёл возле села Сосново-Озёрское.
«7 июля в местности Исток, что в пяти километрах от села Сосново-Озёрское, чуть не утонул семилетний ребёнок. Несовершеннолетний приехал в это место впервые, был в сопровождении своей родственницы», - цитирует «Еравна-инфо» сотрудников ОМВД России по Еравнинскому району.
Как сообщал «Байкал-Daily», с начала купального сезона утонули 11 человек, в том числе шестеро несовершеннолетних. Сразу две трагедии произошли 11 июля, когда в карьерах в Кабанском и Иволгинском районах утонули два 14-летних подростка.
В Бурятии едва не утонул семилетний ребёнок
Происшествия, Фото:
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