Убийство он совершил в Международный женский день
58-летний житель Улан-Удэ, зарезавший знакомого, предстал перед судом.
Убийство он совершил 8 марта 2023 года. Как сообщили в следственном управлении СК России по Бурятии, в течение дня мужчина употреблял спиртное в квартире у знакомых на улице Гармаева. Будучи пьяным, он поссорился с одним из собутыльников.
Конфликт перерос в потасовку, в ходе которой гость схватил нож и нанёс им множество ударов 42-летнему противнику по различным частям тела.
Очевидец вызвал скорую медицинскую помощь. Потерпевшего госпитализировали, однако, несмотря на усилия врачей, спустя непродолжительное время он скончался.
Приговором суда мужчине с учётом особо опасного рецидива назначено восемь лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии особого режима.
В Улан-Удэ убийцу отправили в колонию особого режима
Происшествия, Фото:
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