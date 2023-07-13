В Улан-Удэ убийцу отправили в колонию особого режима

Происшествия, Фото: Сергей Тарасенко

Убийство он совершил в Международный женский день



58-летний житель Улан-Удэ, зарезавший знакомого, предстал перед судом.



Убийство он совершил 8 марта 2023 года. Как сообщили в следственном управлении СК России по Бурятии, в течение дня мужчина употреблял спиртное в квартире у знакомых на улице Гармаева. Будучи пьяным, он поссорился с одним из собутыльников.



Конфликт перерос в потасовку, в ходе которой гость схватил нож и нанёс им множество ударов 42-летнему противнику по различным частям тела.



Очевидец вызвал скорую медицинскую помощь. Потерпевшего госпитализировали, однако, несмотря на усилия врачей, спустя непродолжительное время он скончался.



Приговором суда мужчине с учётом особо опасного рецидива назначено восемь лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии особого режима.

