В Иркутской области на пожаре погибли мать с сыном









В селе Баклаши Шелеховского района Иркутской области произошёл пожар, унёсший жизнь двоих человек. Утром загорелся частный жилой дом на улице Российской.На момент прибытия первых подразделений пожарных дом был полностью охвачен огнём. В течение сорока минут пожар был локализован на площади 80 квадратных метров.- Местные жители сообщили, что погибшие, мать с сыном, накануне вечером распивали спиртное. Мужчина много курил. По предварительной версии, пагубная привычка – курение в постели – и привела к пожару, - сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Иркутской области.