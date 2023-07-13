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В Иркутской области на пожаре погибли мать с сыном

В Иркутской области на пожаре погибли мать с сыном
Происшествия,  Фото:ГУ МЧС по Иркутской области
Причиной возгорания стала непотушенная сигарета

В селе Баклаши Шелеховского района Иркутской области произошёл пожар, унёсший жизнь двоих человек. Утром загорелся частный жилой дом на улице Российской.


На момент прибытия первых подразделений пожарных дом был полностью охвачен огнём. В течение сорока минут пожар был локализован на площади 80 квадратных метров.

- Местные жители сообщили, что погибшие, мать с сыном, накануне вечером распивали спиртное. Мужчина много курил. По предварительной версии, пагубная привычка – курение в постели – и привела к пожару, - сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Иркутской области.

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