Инцидент произошёл недалеко от Байкальска
В Иркутской области на крышу автомобиля Toyota Wish с горы прилетел валун. Инцидент произошёл в районе 131 километра федеральной трассы «Байкал», недалеко от города Байкальска
«131 км в сторону Байкальска, камень упал на машину, будьте аккуратны», - говорится в посте паблика «Подслушано Слюдянск».
Судя по фото, машине нанесены серьёзные повреждения: выбито заднее стекло и сильно помята крыша. Подписчики посочувствовали автовладельцу:
«Не страховой это случай, придётся судиться с теми, кто обслуживает данный участок дороги, при этом желательно, чтоб это было зафиксировано, как ДТП»,
«Сотрудники ДПС там ходили, с курвиметром. Проезжал, видел»,
«Да откуда знаешь, где соломку подстелить. Это природа»,
«Предупреждали, что в регионе на эту неделю возможен сход селей»,
«Все живы-здоровы, да не дай боже никому»,
«Хорошо, что не на лобовое».
В Иркутской области на трассе валун упал на автомобиль
Происшествия, Фото:
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