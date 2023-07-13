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В Иркутской области на трассе валун упал на автомобиль

В Иркутской области на трассе валун упал на автомобиль
Происшествия,  Фото:Подслушано Слюдянка
Инцидент произошёл недалеко от Байкальска

В Иркутской области на крышу автомобиля Toyota Wish с горы прилетел валун. Инцидент произошёл в районе 131 километра федеральной трассы «Байкал», недалеко от города Байкальска

«131 км в сторону Байкальска, камень упал на машину, будьте аккуратны», - говорится в посте паблика «Подслушано Слюдянск».

Судя по фото, машине нанесены серьёзные повреждения: выбито заднее стекло и сильно помята крыша. Подписчики посочувствовали автовладельцу:

«Не страховой это случай, придётся судиться с теми, кто обслуживает данный участок дороги, при этом желательно, чтоб это было зафиксировано, как ДТП»,

«Сотрудники ДПС там ходили, с курвиметром. Проезжал, видел»,

«Да откуда знаешь, где соломку подстелить. Это природа»,

«Предупреждали, что в регионе на эту неделю возможен сход селей»,

«Все живы-здоровы, да не дай боже никому»,

«Хорошо, что не на лобовое».
автомобили

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