В Бурятии возобновили поиски пропавшей туристки из Новосибирска

В Кабанском районе возобновили поиски туристки из Новосибирска, пропавшей на реке Снежная, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Бурятии.
- Утром 13 июля в район выехали спасатели Слюдянского подразделения Байкальского поисково-спасательного отряда МЧС России. К работам привлечены четыре человека и два единицы техники, в том числе аэролодка, - отметили в пресс-службе.
Как сообщал «Байкал-Daily», 6 июля при сплаве на катамаранах по реке Снежная перевернулись восемь туристов. Трое из них сразу выбрались на берег, четверых нашли на следующий день. Новосибирская группа была зарегистрирована, хорошо подготовлена и снаряжена, что и спасло им жизни.
Пятую туристку до сих пор не могут найти. Девушку искали с воздуха с помощью вертолёта Ми-8, леса прочёсывали наземные группы. В Бурятии сейчас большая вода, и уровень воды в Снежной поднялся, поэтому 11 июля было принято решение о приостановлении поисков. Ситуацию усугубляла непогода. С сегодняшнего дня спасатели возобновили поиски.