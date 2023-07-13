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В Бурятии возобновили поиски пропавшей туристки из Новосибирска

В Бурятии возобновили поиски пропавшей туристки из Новосибирска
Происшествия, 
Спасатели работают на аэролодке

В Кабанском районе возобновили поиски туристки из Новосибирска, пропавшей на реке Снежная, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Бурятии.

- Утром 13 июля в район выехали спасатели Слюдянского подразделения Байкальского поисково-спасательного отряда МЧС России. К работам привлечены четыре человека и два единицы техники, в том числе аэролодка, - отметили в пресс-службе.

 
Как сообщал «Байкал-Daily», 6 июля при сплаве на катамаранах по реке Снежная перевернулись восемь туристов. Трое из них сразу выбрались на берег, четверых нашли на следующий день. Новосибирская группа была зарегистрирована, хорошо подготовлена и снаряжена, что и спасло им жизни.

Пятую туристку до сих пор не могут найти. Девушку искали с воздуха с помощью вертолёта Ми-8, леса прочёсывали наземные группы. В Бурятии сейчас большая вода, и уровень воды в Снежной поднялся, поэтому 11 июля было принято решение о приостановлении поисков. Ситуацию усугубляла непогода. С сегодняшнего дня спасатели возобновили поиски.


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