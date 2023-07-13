В Бурятии возобновили поиски пропавшей туристки из Новосибирска







Как сообщал «Байкал-Daily», 6 июля при сплаве на катамаранах по реке Снежная



Пятую туристку до сих пор не могут найти. Девушку искали с воздуха с помощью вертолёта Ми-8, леса прочёсывали наземные группы. В Бурятии сейчас большая вода, и уровень воды в Снежной поднялся, поэтому 11 июля





Как сообщал «Байкал-Daily», 6 июля при сплаве на катамаранах по реке Снежная перевернулись восемь туристов . Трое из них сразу выбрались на берег, четверых нашли на следующий день . Новосибирская группа была зарегистрирована, хорошо подготовлена и снаряжена, что и спасло им жизни.Пятую туристку до сих пор не могут найти. Девушку искали с воздуха с помощью вертолёта Ми-8, леса прочёсывали наземные группы. В Бурятии сейчас большая вода, и уровень воды в Снежной поднялся, поэтому 11 июля было принято решение о приостановлении поисков . Ситуацию усугубляла непогода. С сегодняшнего дня спасатели возобновили поиски.

В Кабанском районе возобновили поиски туристки из Новосибирска, пропавшей на реке Снежная, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Бурятии.- Утром 13 июля в район выехали спасатели Слюдянского подразделения Байкальского поисково-спасательного отряда МЧС России. К работам привлечены четыре человека и два единицы техники, в том числе аэролодка, - отметили в пресс-службе.