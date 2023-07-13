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На реке Лена в Иркутской области произошла утечка нефтепродуктов

На реке Лена в Иркутской области произошла утечка нефтепродуктов
Происшествия,  Фото:t.me/kobzevii
В районе утечки оперативно установили боны

На реке Лена в городе Усть-Кут Иркутской области произошла утечка нефтепродуктов с танкера TP-1026.

- По предварительной информации, судно ТР-1026, эксплуатируемое ООО «Коралит», 13 июля около часа ночи встало под погрузку дизельным топливом. В пять часов утра обнаружена течь нефтепродуктов, - сообщила пресс-служба Восточно-Сибирской транспортной прокуратуры.

В настоящее время погрузка прекращена. Приняты меры по очищению реки от дизельного топлива и ликвидации течи с танкера.


Губернатор Иркутской области Игорь Кобзев в своём Telegram-канале сообщил, что в районе утечки оперативно установлены боны, использованы сорбенты.

- На данный момент за боны нефтепродукты не вытекают. К танкеру подогнали дополнительное судно, чтобы перекачать топливо на него. Работа уже началась. К вечеру планируют устранить последствия разлива. Транспортной прокуратуре предстоит выяснить, что именно стало причиной инцидента, определить круг ответственных лиц. Кроме того, на место уже отправлены специалисты межрегионального управления Росприроднадзора по Иркутской области. Они проведут забор проб воды, чтобы определить, насколько сильно утечка топлива повлияла на акваторию Лены, - сообщил губернатор. 

нефтепродукты загрязнение экология

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