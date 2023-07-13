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В Иркутской области пьяный водитель ВАЗа насмерть сбил мужчину

Происшествия, 
Погиб 51-летний пешеход

В ночь на 13 июля в посёлке Новая Игирма Нижнеилимского района Иркутской области произошло смертельное ДТП. 27-летний водитель ВАЗа сбил 51-летнего мужчину, переходившего проезжую часть.

Пешеход скончался до приезда скорой помощи.

Водитель, как выяснилось, был пьян.

- Проведённое освидетельствование водителя легковушки показало, что он находился за рулём в состоянии опьянения, - сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Иркутской области.

Полицейские устанавливают все обстоятельства случившегося.
ДТП смерть алкогольное опьянение

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