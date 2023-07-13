В Иркутской области пьяный водитель ВАЗа насмерть сбил мужчину

Погиб 51-летний пешеход



В ночь на 13 июля в посёлке Новая Игирма Нижнеилимского района Иркутской области произошло смертельное ДТП. 27-летний водитель ВАЗа сбил 51-летнего мужчину, переходившего проезжую часть.



Пешеход скончался до приезда скорой помощи.



Водитель, как выяснилось, был пьян.



- Проведённое освидетельствование водителя легковушки показало, что он находился за рулём в состоянии опьянения, - сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Иркутской области.



Полицейские устанавливают все обстоятельства случившегося.

