Инцидент произошёл в Баунтовском районе
12 июля в посёлке Малый Амалат Баунтовского района Бурятии произошёл пожар в библиотеке, сообщается в группе «Баунт-инфо.24/7».
Сообщение о возгорании поступило в 9:12. Прибывшие на место происшествия пожарные обнаружили задымление, пламени не было.
В 10:24 последствия возгорания были ликвидированы. Причина устанавливается.
Отмечается, что ущерб отсутствует.
В Бурятии произошёл пожар в библиотеке
Происшествия, Фото:
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