В Бурятии произошёл пожар в библиотеке

Происшествия, Фото: из архива

Инцидент произошёл в Баунтовском районе



12 июля в посёлке Малый Амалат Баунтовского района Бурятии произошёл пожар в библиотеке, сообщается в группе «Баунт-инфо.24/7».



Сообщение о возгорании поступило в 9:12. Прибывшие на место происшествия пожарные обнаружили задымление, пламени не было.



В 10:24 последствия возгорания были ликвидированы. Причина устанавливается.



Отмечается, что ущерб отсутствует.

