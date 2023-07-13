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В Бурятии произошёл пожар в библиотеке

В Бурятии произошёл пожар в библиотеке
Происшествия,  Фото:из архива
Инцидент произошёл в Баунтовском районе

12 июля в посёлке Малый Амалат Баунтовского района Бурятии произошёл пожар в библиотеке, сообщается в группе «Баунт-инфо.24/7».

Сообщение о возгорании поступило в 9:12. Прибывшие на место происшествия пожарные обнаружили задымление, пламени не было.

В 10:24 последствия возгорания были ликвидированы. Причина устанавливается.

Отмечается, что ущерб отсутствует. 
пожар

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