Молодой человек бил малыша по голове и не давал ему дышать
В Иркутской области задержали 20-летнего молодого человека, подозреваемого в жестоком убийстве 1,5-годовалого ребёнка своей жительницы. Ему предъявили обвинение по статье «Убийство малолетнего».
Расправа произошла 10 июля в доме в рабочем посёлке Куйтун.
- По данным следствия, фигурант дела, находясь наедине с ребёнком своей сожительницы, из-за плача нанёс ему несколько ударов по голове. А затем закрыл рукой рот и нос малолетнего. Ребёнок скончался на месте от механической асфиксии, - сообщили в пресс-службе СУ СКР по Иркутской области.
В ходе допроса и проверки показаний на месте молодой человек во всем сознался и продемонстрировал, каким образом совершил убийство.
Устанавливаются все обстоятельства произошедшего. Расследование уголовного дела продолжается.
Также проверку по факту гибели ребёнка проводит прокуратура.
- В ходе проверки прокуратурой будет дана оценка деятельности органов системы профилактики, соблюдению законодательства в сфере семейного благополучия и защиты прав несовершеннолетних, - сообщили в пресс-службе прокуратуры Иркутской области.
Житель Иркутской области убил 1,5-годовалого ребёнка из-за плача
Происшествия, Фото:
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