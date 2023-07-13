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Житель Иркутской области убил 1,5-годовалого ребёнка из-за плача

Житель Иркутской области убил 1,5-годовалого ребёнка из-за плача
Происшествия,  Фото:pixabay.com
Молодой человек бил малыша по голове и не давал ему дышать

В Иркутской области задержали 20-летнего молодого человека, подозреваемого в жестоком убийстве 1,5-годовалого ребёнка своей жительницы. Ему предъявили обвинение по статье «Убийство малолетнего».

Расправа произошла 10 июля в доме в рабочем посёлке Куйтун.

- По данным следствия, фигурант дела, находясь наедине с ребёнком своей сожительницы, из-за плача нанёс ему несколько ударов по голове. А затем закрыл рукой рот и нос малолетнего. Ребёнок скончался на месте от механической асфиксии, - сообщили в пресс-службе СУ СКР по Иркутской области.

В ходе допроса и проверки показаний на месте молодой человек во всем сознался и продемонстрировал, каким образом совершил убийство.

Устанавливаются все обстоятельства произошедшего. Расследование уголовного дела продолжается.

Также проверку по факту гибели ребёнка проводит прокуратура.

- В ходе проверки прокуратурой будет дана оценка деятельности органов системы профилактики, соблюдению законодательства в сфере семейного благополучия и защиты прав несовершеннолетних, - сообщили в пресс-службе прокуратуры Иркутской области.
убийство малолетнего

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