Пенсионерка из Иркутской области перевела мошенникам 1,5 млн

Она попалась на схему с «резервным счётом»



В полицию Братска обратилась пенсионерка с заявлением о хищении у неё 1,5 млн рублей.



Как выяснилось, женщине позвонил неизвестный, который представился сотрудником телефонной компании. Звонивший сообщил, что на её имя якобы пытаются оформить кредит. Для сохранности денег он предложил пенсионерке перевести свои накопления на «резервный счёт» на указанный им номер.



- Последовав инструкциям афериста, пенсионерка в течение трёх дней оформила кредиты практически во всех крупных банках города и лишилась около 1,5 миллионов рублей. Лжеоператор, в свою очередь, перестал выходить на связь, - сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Иркутской области.



Полицейские проводят проверку.

