13 июля

12 июля

Популярное

Пенсионерка из Иркутской области перевела мошенникам 1,5 млн

Пенсионерка из Иркутской области перевела мошенникам 1,5 млн
Происшествия,  Фото:pixabay.com
Она попалась на схему с «резервным счётом»

В полицию Братска обратилась пенсионерка с заявлением о хищении у неё 1,5 млн рублей.

Как выяснилось, женщине позвонил неизвестный, который представился сотрудником телефонной компании. Звонивший сообщил, что на её имя якобы пытаются оформить кредит. Для сохранности денег он предложил пенсионерке перевести свои накопления на «резервный счёт» на указанный им номер.

- Последовав инструкциям афериста, пенсионерка в течение трёх дней оформила кредиты практически во всех крупных банках города и лишилась около 1,5 миллионов рублей. Лжеоператор, в свою очередь, перестал выходить на связь, - сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Иркутской области.

Полицейские проводят проверку. 
мошенничество

Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.

Читают сейчас

Пенсионерка из Иркутской области перевела мошенникам 1,5 млн
Пенсионерка из Иркутской области перевела мошенникам 1,5 млн
Происшествия, 13.07.2023
Она попалась на схему с «резервным счётом»
Режим повышенной готовности ввели в Улан-Удэ из-за подъёма рек
Режим повышенной готовности ввели в Улан-Удэ из-за подъёма рек
Происшествия, 13.07.2023
Готовят пункты временного размещения населения на случай эвакуации
В Бурятии полицейским предлагают взятки дровами и ГСМ
В Бурятии полицейским предлагают взятки дровами и ГСМ
Происшествия, 13.07.2023
Полицейские подали более 20 уведомлений о попытках дать им взятки
В Иркутске экс-чиновника будут судить за взятку в 200 тысяч
В Иркутске экс-чиновника будут судить за взятку в 200 тысяч
Происшествия, 13.07.2023
Взятку он взял от предпринимателя, не выполнившего муниципальный контракт
В пригороде Улан-Удэ топит огороды
В пригороде Улан-Удэ топит огороды
Происшествия, 13.07.2023
Эти дома находятся в низменной части
В Бурятии подмыло опору моста к водопаду на Аршане
В Бурятии подмыло опору моста к водопаду на Аршане
Происшествия, 13.07.2023
Введено ограничение на количество людей на мосту
В Бурятии перевернулся УАЗик
В Бурятии перевернулся УАЗик
Происшествия, 13.07.2023
ДТП произошло в Наушках
В Бурятии грузовик протаранил «Жигули»
В Бурятии грузовик протаранил «Жигули»
Происшествия, 13.07.2023
Травмы получили два человека
В Ангарске собаки напали на двух девочек во дворе дома
В Ангарске собаки напали на двух девочек во дворе дома
Происшествия, 13.07.2023
Взрослые отогнали агрессивных животных
В Улан-Удэ пьяный водитель квадроцикла устроил гонки с полицией
В Улан-Удэ пьяный водитель квадроцикла устроил гонки с полицией
Происшествия, 13.07.2023
Мужчина заявил, что «не слышал сотрудников ДПС»

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Конференции
^