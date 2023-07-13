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В пригороде Улан-Удэ топит огороды

В пригороде Улан-Удэ топит огороды
Происшествия,  Фото:"Иволга-инфо"
Эти дома находятся в низменной части

За сутки река Селенга, протекающая в Иволгинском районе Бурятии, поднялась на 14 сантиметров. На утро 13 июля уровень воды составляет 218 сантиметров, а до выхода воды на пойму осталось 12 сантиметров, сообщается в группе «Иволга-инфо. 24/7».

В селе Сотниково частично подтоплены три огорода – эти дома находятся в низменной части.

Также грунтовыми водами подтоплен огород в СНТ «Родник».

Вдоль участка в СНТ «Снежный» выступила грунтовая вода.


Как сообщал «Байкал-Daily», в Иволгинском районе на территории трёх сельских поселений – Гурульбинское, Сотниковское и Оронгойское – из-за паводковой ситуации введён режим повышенной готовности.

Об угрозе выхода грунтовых вод власти Улан-Удэ предупреждали также жителей Левобережья.


подтопление

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