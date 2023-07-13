В Бурятии кассиры офиса микрозаймов брали кредиты на имена клиентов

Происшествия, Фото: Сергей Тарасенко

Уголовное дело ушло в суд



В Бурятии две женщины, работавшие в офисе микрозаймов, поставили на поток оформление кредитов на чужие имена. От мошенниц пострадали 29 ничего не подозревавших клиентов.



- В 2017 году жительницы села Мухоршибирь, не знакомые между собой, устроились в местное отделение микрофинансовой организации в качестве менеджеров-кассиров. В должностные обязанности женщин входило оформление документов для предоставления займов, оформление кассовых ордеров для получения денежных средств, осуществление операций по отражению в программе по учету выданных займов. Желая обогатиться и имея доступ к базе данных клиентов микрофинансовой организации, сельчанки оформляли анкеты-заявки для получения денежных средств на имена клиентов, указывая при этом номера личных банковских счетов, - сообщили в МВД по Бурятии.



В результате сельчанки оформили 15 и 14 займов соответственно на имена клиентов, которые ранее обращались в кредитную организацию. Ущерб составил около 185 и более 220 тысяч рублей соответственно.



Пострадавшие клиенты проживали в разных регионах: Московская область, Республика Крым, Владивосток, Сочи.



Уголовные дела направлены в суд для рассмотрения по существу. Максимальное наказание по статье «Мошенничество, совершённое путём обмана или злоупотребления доверием» предусматривает лишение свободы на срок до двух лет.

