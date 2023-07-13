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В Бурятии кассиры офиса микрозаймов брали кредиты на имена клиентов

В Бурятии кассиры офиса микрозаймов брали кредиты на имена клиентов
Происшествия,  Фото:Сергей Тарасенко
Уголовное дело ушло в суд

В Бурятии две женщины, работавшие в офисе микрозаймов, поставили на поток оформление кредитов на чужие имена. От мошенниц пострадали 29 ничего не подозревавших клиентов.

- В 2017 году жительницы села Мухоршибирь, не знакомые между собой, устроились в местное отделение микрофинансовой организации в качестве менеджеров-кассиров. В должностные обязанности женщин входило оформление документов для предоставления займов, оформление кассовых ордеров для получения денежных средств, осуществление операций по отражению в программе по учету выданных займов. Желая обогатиться и имея доступ к базе данных клиентов микрофинансовой организации, сельчанки оформляли анкеты-заявки для получения денежных средств на имена клиентов, указывая при этом номера личных банковских счетов, - сообщили в МВД по Бурятии.

В результате сельчанки оформили 15 и 14 займов соответственно на имена клиентов, которые ранее обращались в кредитную организацию. Ущерб составил около 185 и более 220 тысяч рублей соответственно.

Пострадавшие клиенты проживали в разных регионах: Московская область, Республика Крым, Владивосток, Сочи.

Уголовные дела направлены в суд для рассмотрения по существу. Максимальное наказание по статье «Мошенничество, совершённое путём обмана или злоупотребления доверием» предусматривает лишение свободы на срок до двух лет.
мошенничество

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