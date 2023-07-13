В Бурятии подмыло опору моста к водопаду на Аршане









Как сообщал «Байкал-Dailу», прошлым летом

Как сообщал «Байкал-Dailу», прошлым летом водопад сменил свой облик , когда в реку рухнул большой валун.

В курортном посёлке Аршан Тункинского района Бурятии поднялась горная река Кынгырга. Бурными потоками воды подмыло опору моста, что ведёт к популярной достопримечательности – первому водопаду.Мост сейчас находится в аварийном состоянии, так что введено ограничение на количество людей на нём.- Из-за сильно прибывшей воды в реке Кынгырга повреждена опора моста на первом водопаде посёлка Аршан. Мост сейчас находится в аварийном состоянии. Одновременно на мосту могут находиться не более десяти человек, - сообщили сотрудники национального парка «Тункинский».