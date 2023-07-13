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В Бурятии подмыло опору моста к водопаду на Аршане

В Бурятии подмыло опору моста к водопаду на Аршане
Происшествия,  Фото:Тункинский нацпарк
Введено ограничение на количество людей на мосту

В курортном посёлке Аршан Тункинского района Бурятии поднялась горная река Кынгырга. Бурными потоками воды подмыло опору моста, что ведёт к популярной достопримечательности – первому водопаду.

Мост сейчас находится в аварийном состоянии, так что введено ограничение на количество людей на нём.

- Из-за сильно прибывшей воды в реке Кынгырга повреждена опора моста на первом водопаде посёлка Аршан. Мост сейчас находится в аварийном состоянии. Одновременно на мосту могут находиться не более десяти человек, - сообщили сотрудники национального парка «Тункинский».



Как сообщал «Байкал-Dailу», прошлым летом водопад сменил свой облик, когда в реку рухнул большой валун. 
мост

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