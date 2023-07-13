Об этом сообщили в прокуратуре
За первые полгода в Бурятии зарегистрировано 9 846 преступлений, что на 4,4 % меньше, чем годом ранее. Статистику преступности сообщила прокуратура республики.
Так, сократилось количество убийств и покушений на убийство (-27,3 %), грабежей (-15 %), краж (-16,6 %), преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотиков (-5,1 %), оружия (‑35,3 %).
В то же время отмечается рост изнасилований и покушений на изнасилование (+11,1 %), мошенничеств (+74,7 %), вымогательств (+64,5 %).
Снизилось число преступлений, совершённых в общественных местах (-13,6 %). Их удельный вес в общем количестве зарегистрированных преступлений составил 25,7 %.
Возросло на 52,6 % количество преступлений с использованием информационно-телекоммуникационных технологий.
Достоверность статистических сведений о состоянии преступности и раскрываемости преступлений находится на постоянном контроле в органах прокуратуры республики.
В Бурятии стали меньше убивать и больше насиловать
Происшествия, Фото:
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