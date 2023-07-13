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В Бурятии перевернулся УАЗик

В Бурятии перевернулся УАЗик
Происшествия,  Фото:УГИБДД по Бурятии
ДТП произошло в Наушках

Накануне днём, 12 июня, в посёлке Наушки Кяхтинского района Бурятии перевернулся УАЗ.

- 42-летний водитель автомобиля «УАЗ», следуя по улице Набережная, не справился с управлением и совершил опрокидывание. В результате ДТП водитель госпитализирован в медицинское учреждение с травмами различной степени тяжести, - сообщили в УГИБДД по Бурятии.

Как сообщал «Байкал-Dailу», также накануне в Тункинском районе Бурятии грузовик «Шакман» врезался в «Жигули», в результате чего пострадали два человека.

ДТП

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