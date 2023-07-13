ДТП произошло в Наушках
Накануне днём, 12 июня, в посёлке Наушки Кяхтинского района Бурятии перевернулся УАЗ.
- 42-летний водитель автомобиля «УАЗ», следуя по улице Набережная, не справился с управлением и совершил опрокидывание. В результате ДТП водитель госпитализирован в медицинское учреждение с травмами различной степени тяжести, - сообщили в УГИБДД по Бурятии.
Как сообщал «Байкал-Dailу», также накануне в Тункинском районе Бурятии грузовик «Шакман» врезался в «Жигули», в результате чего пострадали два человека.
В Бурятии перевернулся УАЗик
Происшествия, Фото:
Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.
Читают сейчас
Взятку он взял от предпринимателя, не выполнившего муниципальный контракт
Эти дома находятся в низменной части
Уголовное дело ушло в суд
Введено ограничение на количество людей на мосту
Об этом сообщили в прокуратуре
ДТП произошло в Наушках
Травмы получили два человека
Взрослые отогнали агрессивных животных
Мужчина заявил, что «не слышал сотрудников ДПС»
Дротик попал ребёнку в правый глаз
На Селенге наблюдается рост уровня воды
Незаконность возведения подтвердили решения судебных органов
Идут поиски тела
На тушение ушло около двух часов
Водолазы подняли тело