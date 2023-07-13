Травмы получили два человека
Накануне, 12 июля, в Тункинском районе Бурятии произошло ДТП, в котором пострадали два человека. Там грузовик «Шакман» врезался в «Жигули».
- Около 7 часов вечера 59-летний водитель автомобиля «Шакман», следуя по автодороге Култук – Монды», в селе Торы на перекрёстке выехал на полосу встречного движения и совершил столкновение с автомобилем «ВАЗ-2106» под управлением водителя 1980 года рождения, - сообщили в УГИБДД по Бурятии.
В результате ДТП водитель и 33-летняя пассажирка отечественного автомобиля были госпитализированы в больницу.
Как сообщал «Байкал-Dailу», днём ранее, 11 июля, в Кабанском районе перевернулся грузовик ЗИЛ-131 – пострадали водитель и семеро пассажиров.
В Бурятии грузовик протаранил «Жигули»
Происшествия, Фото:
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