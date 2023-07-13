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В Улан-Удэ пьяный водитель квадроцикла устроил гонки с полицией

В Улан-Удэ пьяный водитель квадроцикла устроил гонки с полицией
Происшествия, 
Мужчина заявил, что «не слышал сотрудников ДПС»

Ночью 7 июля экипаж ДПС при патрулировании улиц Советского района Улан-Удэ обратил внимание на квадроцикл. Водитель проигнорировал требования автоинспекторов об остановке и, прибавив скорость, продолжил движение. Мужчина попытался скрыться от полицейских. В ходе погони его задержали на улице Борсоева, рассказали в МВД по Бурятии.

За рулем квадроцикла находился 49-летний горожанин с признаками опьянения. Результат освидетельствования составил 0,47 мг/л алкоголя в выдыхаемом воздухе. В ходе разбирательств установлено, что мужчина прав управления квадроциклом не имеет.

На вопрос автоинспекторов, почему он пытался скрыться, пьяный мужчина уверял, что «ничего не слышал». И это, несмотря на то, что за ним гнался экипаж ДПС с включенными проблесковыми маяками и спецсигналами.

 
На нарушителя полицейские составили несколько административных протоколов за нарушение ПДД, в том числе за управление транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения.


ГИБДД квадроциклы алкогольное опьянение

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