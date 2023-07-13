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В Бурятии девочка лишилась глаза во время игры в дартс

В Бурятии девочка лишилась глаза во время игры в дартс
Происшествия,  Фото:ДРКБ
Дротик попал ребёнку в правый глаз

В Улан-Удэ врачи помогли вернуть зрение девочке, получившей тяжёлую травму во время игры в дартс.

Несчастный случай произошёл три года назад в Закаменском районе. Когда дети играли в дартс, острый наконечник дротика случайно попал девочке в правый глаз. В экстренном порядке она была госпитализирована в Улан-Удэ – в офтальмологическое отделение детской республиканской клинической больницы – с диагнозом «тяжёлое ранение глаза с повреждением хрусталика».

Лечение проводилось в несколько этапов. На первом этапе была удалена травматическая катаракта и проведена противовоспалительная терапия. Далее ребёнку оказали реабилитационные мероприятия по подготовке ко второму этапу оперативного лечения – а именно имплантации искусственной линзы.

- Совместно с врачом-офтальмологом РКБ им. Н.А. Семашко Вячеславом Борисовичем Цыбиковым была проведена имплантация мягкой интраокулярной линзы в правый глаз. Послеоперационный период протекает без осложнений, - сообщила заведующая офтальмологическим отделением Детской республиканской клинической больницы Дарима Цыренова.

На сегодня зрение у девочки значительно улучшилось. Прогноз по зрению благоприятный, отмечают врачи.

травмы

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