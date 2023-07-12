12 июля

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В Бурятии в Селенге утонул мужчина

В Бурятии в Селенге утонул мужчина
Происшествия,  Фото:Baikal-daily.ru
Идут поиски тела

Сегодня, 12 июля, в Кяхтинском районе Бурятии утонул 53-летний мужчина. Он погиб на реке Селенга.

- Во второй половине дня поступило сообщение о том, что на реке Селенга вблизи села Усть-Кяхта утонул мужчина 1970 года рождения, - сообщили в ГУ МЧС по Бурятии.

В поисках тела задействовано девять человек и четыре единицы техники.

Обстоятельства уточняются.

Это уже 11-й человек, погибший на водоёмах Бурятии с начала лета. Среди утонувших – шестеро несовершеннолетних.

Как сообщал «Байкал-Dailу», накануне, 11 июля, в карьерах в Иволгинском и Кабанском районах утонули 14-летние подростки.

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