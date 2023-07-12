В Бурятии пожар в магазине уничтожил стройматериалы и продукты

На тушение ушло около двух часов
Как сообщал «Байкал-Daily», 12 июля около семи часов утра в селе Бичура произошёл пожар на складе магазина смешанных товаров.
Очаг возгорания был обнаружен на крыше здания.
Как выяснилось, в результате пожара повреждены холодильное помещение на площади 72 квадратных метра и обрешётка чердачного помещения на площади 240 кв.м. Также уничтожены продукты и строительные материалы.
- Предположительно, причиной пожара послужило короткое замыкание электрооборудования холодильной установки. Во время возникновения возгорания в здании никто не находился, - сообщили в пресс-службе республиканского агентства ГО и ЧС.
Пожарным потребовалось около двух часов для полной ликвидации пожара. Пламя тушили семь человек и три единицы техники.
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Происшествия, Фото:
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