Водолазы подняли тело
На озере Лесное в 1,5 километрах от города Тулун утонула 40-летняя женщина.
Место, где она плавала, не оборудовано зоной для купания. На берегу установлены знаки и аншлаги, информирующие об опасности. Глубина в месте происшествия – от 2 до 5 метров, сообщили в ГУ МЧС по Иркутской области.
Водолазы подняли тело и передали полицейским.
С начала лета на водоёмах Иркутской области утонули 10 человек, двое из которых – несовершеннолетние.
Все они купались в несанкционированных местах. При этом в регионе нет пляжей с выделенными для купания зонами – в муниципальных образованиях не нашлось желающих оборудовать места, где соблюдаются требования обеспечения безопасности отдыхающих.
В Иркутской области женщина утонула в озере
Происшествия, Фото:
Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.
Читают сейчас
Идут поиски тела
На тушение ушло около двух часов
Водолазы подняли тело
Растёт число аварий, которых люди получили травмы или погибли из-за пренебрежения ремнями безопасности
Энергетикам нанесён ущерб в 2,8 млн
Алексей Кожевников будут находиться за решёткой до осени
Пожар произошёл на площади 240 квадратных метров
Женщина дважды совершила подобное нарушение
Молодой человек сбежал после оглашения приговора
Неизвестные оставили жителей без уличного освещения
На нарушителей составили протоколы
На протяжении двух лет они сбывали «товар» в Усть-Куте и Иркутске
«Невозможно пройти мимо», - жалуются люди
Чужой телефон она пыталась спрятать в машине росгвардейцев
Пожар случился в утренние часы