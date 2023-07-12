В Иркутской области женщина утонула в озере

Водолазы подняли тело



На озере Лесное в 1,5 километрах от города Тулун утонула 40-летняя женщина.



Место, где она плавала, не оборудовано зоной для купания. На берегу установлены знаки и аншлаги, информирующие об опасности. Глубина в месте происшествия – от 2 до 5 метров, сообщили в ГУ МЧС по Иркутской области.



Водолазы подняли тело и передали полицейским.



С начала лета на водоёмах Иркутской области утонули 10 человек, двое из которых – несовершеннолетние.



Все они купались в несанкционированных местах. При этом в регионе нет пляжей с выделенными для купания зонами – в муниципальных образованиях не нашлось желающих оборудовать места, где соблюдаются требования обеспечения безопасности отдыхающих.

