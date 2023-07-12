Алексей Кожевников будут находиться за решёткой до осени
10 июля Советский районный суд Улан-Удэ удовлетворил ходатайство следователей о продлении меры пресечения в виде содержания под стражей в отношении директора МУП «Городские маршруты» Алексея Кожевникова. Под стражей он пробудет минимум до 17 сентября.
Кожевникова задержали 17 мая. Ему предъявлено обвинение в получении взяток должностным лицом.
Как сообщал «Байкал-Daily», по данным следствия, с 2014 года к директору муниципального предприятия неоднократно обращался местный предприниматель. В кабинете руководителя он предлагал ему крупные суммы, а взамен просил выпускать на маршрут как можно меньше больших городских автобусов. Также, установило следствие, бизнесмен просил, чтобы автобусы «Городских маршрутов» чаще простаивали и делали больше перерывов. Всё это для того, чтобы у частных маршрутчиков было меньше конкуренции.
Расследование уголовного дела продолжается.
В Улан-Удэ директору МУП «Городские маршруты» продлили срок ареста
Происшествия, Фото:
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