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В Улан-Удэ директору МУП «Городские маршруты» продлили срок ареста

В Улан-Удэ директору МУП «Городские маршруты» продлили срок ареста
Происшествия,  Фото:Baikal-daily.ru
Алексей Кожевников будут находиться за решёткой до осени

10 июля Советский районный суд Улан-Удэ удовлетворил ходатайство следователей о продлении меры пресечения в виде содержания под стражей в отношении директора МУП «Городские маршруты» Алексея Кожевникова. Под стражей он пробудет минимум до 17 сентября.

Кожевникова задержали 17 мая. Ему предъявлено обвинение в получении взяток должностным лицом. 

Как сообщал «Байкал-Daily», по данным следствия, с 2014 года к директору муниципального предприятия неоднократно обращался местный предприниматель. В кабинете руководителя он предлагал ему крупные суммы, а взамен просил выпускать на маршрут как можно меньше больших городских автобусов. Также, установило следствие, бизнесмен просил, чтобы автобусы «Городских маршрутов» чаще простаивали и делали больше перерывов. Всё это для того, чтобы у частных маршрутчиков было меньше конкуренции.

Расследование уголовного дела продолжается. 
взятка

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