В Ангарске устанавливают причину пожара на установке по переработке нефтепродуктов

В Ангарске на площади 240 квадратных метров ликвидирован пожар, произошедший в установке для отделения лёгких фракций бензина из нефтепродуктов.
- Сообщение о возгорании поступило 12 июля в 7:22. К тушению были привлечены девять единиц техники, 32 человека личного состава. На момент прибытия первого пожарного подразделения горение происходило в промзоне в железобетонном ангаре, где и находилась установка. Было произведено охлаждение рядом стоящих цистерн и подготовлена пенная атака для ликвидации открытого горения. В 8:25 пожарным удалось справиться с огнём, - сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Иркутской области.
Пострадавших нет.
Дознаватели МЧС устанавливают причину пожара, а также виновных лиц. Проводится опрос работников предприятия и осмотр места.