Женщина дважды совершила подобное нарушение
Жительница города Северобайкальск признана виновной по ст. 151.1 УК РФ «Розничная продажа несовершеннолетним алкогольной продукции, совершенная неоднократно».
Женщина, работая продавцом разливного пива, ранее привлекалась к административной ответственности за продажу подростку алкоголя. Однако в марте она вновь продала спиртное покупателю, не достигшему 18-летнего возраста.
- Северобайкальский городской суд с учётом позиции государственного обвинителя назначил виновной наказание в виде штрафа, - сообщает пресс-служба прокуратуры Бурятии.
Жительницу Бурятии оштрафовали за продажу пива подростку
Происшествия, Фото:
Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.
Читают сейчас
Молодой человек сбежал после оглашения приговора
Неизвестные оставили жителей без уличного освещения
На нарушителей составили протоколы
На протяжении двух лет они сбывали «товар» в Усть-Куте и Иркутске
«Невозможно пройти мимо», - жалуются люди
Чужой телефон она пыталась спрятать в машине росгвардейцев
Пожар случился в утренние часы
Обоим погибшим было 14 лет
Молодой человек угнал машину возле частного дома
Ребёнок находится в тяжёлом состоянии
Мужчина устроил пожар, бросив окурок на сухую траву
Крупное ДТП произошло на федеральной трассе
Пострадавшую госпитализировали
На задержанного возбудили уголовное дело
Возгорание накануне оперативно потушили