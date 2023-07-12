В районе Бурятии объявили режим повышенной готовности

На Селенге наблюдается рост уровня воды



В Иволгинском районе Бурятии решением внеочередного заседания комиссии по чрезвычайным ситуациям на территории трёх сельских поселений: Гурульбинское, Сотниковское и Оронгойское – 11 июля объявлен режим повышенной готовности в связи с повышением уровня воды в реке Селенга. По данным на вторник, в селе Сотниково за сутки вода в реке поднялась на 10 см, а в селе Ганзурино – на 15 см. В селе Поселье по выставленным шести точкам также наблюдался рост. Кроме того, в селе на участках, находящихся в руслах старой протоки, был зафиксирован выход воды.



Как рассказал замглавы Иволгинского района по инфраструктуре Владимир Дашиев, в настоящее время угрозы подтопления жилых домов нет, ситуация на контроле.



- В случае если рост уровня воды продолжится в таком же темпе, в районе будет организована работа оперативного штаба, будут предприняты превентивные меры, - отметил Владимир Дашиев.



Постоянный мониторинг уровня воды проводят на местах мобильные группы в составе сотрудников администраций сельских поселений. Также, в скором времени планируется подворовой обход жителей с целью информирования о возможной угрозе и разъяснения правил поведения при выходе грунтовых вод.



По данным Гидрометцентра, на 12 июля уровень воды в реке Селенга в Улан-Удэ составил 205 см (+10 см за сутки). Отметим, что выход воды на пойму и подтопление низменных участков начинается при уровне Селенги в 230 см.



- Гражданам, проживающим в непосредственной близости от реки, либо на участках, где ранее фиксировался выход грунтовых вод, следует заблаговременно подготовиться: поднять из подвалов и цокольных этажей ценные вещи, технику, насосные станции, позаботиться об урожае, обеспечить безопасность домашних животных. Документы можно заранее собрать в отдельный непромокаемый пакет и хранить их в доступном месте. В случае подъёма воды информирование будет производиться специалистами администраций сельских поселений и на официальных каналах администрации МО «Иволгинский район», - сообщает пресс-служба районной администрации.

