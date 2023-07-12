Молодой человек сбежал после оглашения приговора
В Иркутске молодой человек, признанный виновным в краже, сбежал из здания мирового суда, выпрыгнув в окно.
Инцидент произошёл днём 11 июля в мировом суде на улице Чайковского. Суд огласил приговор 24-летнему молодому человеку. После этого он в какой-то момент оказался один, выпрыгнул в окно и убежал.
На его розыск были задействованы около 100 полицейских. Они менее чем за сутки установили его местонахождение и задержали. Как оказалось, беглец прятался в квартире, арендованной на подставное лицо.
- Отдельно отмечается, что по первоначальным данным ошибочно сообщалось, что мужчина оттолкнул судебных приставов. Эта информация не соответствует действительности. По уточнённым сведениям, фигурант уголовного дела оказался один, после чего выпрыгнул из окна и убежал, - подчеркнули в пресс-службе ГУ МВД по Иркутской области.
В Иркутске вор сбежал из суда, выпрыгнув в окно
Происшествия, Фото:
Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.
Читают сейчас
Молодой человек сбежал после оглашения приговора
Неизвестные оставили жителей без уличного освещения
На нарушителей составили протоколы
На протяжении двух лет они сбывали «товар» в Усть-Куте и Иркутске
«Невозможно пройти мимо», - жалуются люди
Чужой телефон она пыталась спрятать в машине росгвардейцев
Пожар случился в утренние часы
Обоим погибшим было 14 лет
Молодой человек угнал машину возле частного дома
Ребёнок находится в тяжёлом состоянии
Мужчина устроил пожар, бросив окурок на сухую траву
Крупное ДТП произошло на федеральной трассе
Пострадавшую госпитализировали
На задержанного возбудили уголовное дело
Возгорание накануне оперативно потушили