В Иркутске вор сбежал из суда, выпрыгнув в окно

Происшествия, Фото: ГУ МВД по Иркутской области

Молодой человек сбежал после оглашения приговора



В Иркутске молодой человек, признанный виновным в краже, сбежал из здания мирового суда, выпрыгнув в окно.



Инцидент произошёл днём 11 июля в мировом суде на улице Чайковского. Суд огласил приговор 24-летнему молодому человеку. После этого он в какой-то момент оказался один, выпрыгнул в окно и убежал.



На его розыск были задействованы около 100 полицейских. Они менее чем за сутки установили его местонахождение и задержали. Как оказалось, беглец прятался в квартире, арендованной на подставное лицо.



- Отдельно отмечается, что по первоначальным данным ошибочно сообщалось, что мужчина оттолкнул судебных приставов. Эта информация не соответствует действительности. По уточнённым сведениям, фигурант уголовного дела оказался один, после чего выпрыгнул из окна и убежал, - подчеркнули в пресс-службе ГУ МВД по Иркутской области.



