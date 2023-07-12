Ещё один акт вандализма произошёл на севере Бурятии

Ещё один акт вандализма произошёл в муйском посёлке Таксимо. На этот раз на улице Промышленная кто-то сломал щиток уличного освещения, который установили не так давно. В администрации района отметили, что жители близлежащих домов просто не успели порадоваться новым приборам уличного освещения.
- Акт вандализма - это деструктивное поведение, которое причиняет ущерб общественному имуществу и нарушает общественный порядок. В результате этого инцидента осветительные приборы были приведены в негодность, и теперь необходимо проводить работы по их восстановлению. Это требует дополнительных финансовых затрат и времени, которые могут быть направлены на другие важные проекты в нашем посёлке, - сообщили в администрации Муйского района.
Жителей призвали бережно относиться к общему имуществу.
- Предотвращение вандализма - это задача всего общества. Мы должны осознать свою роль в сохранении и защите общественного имущества, как для нас, так и для будущих поколений. Пусть этот случай послужит нам уроком и побудит нас действовать вместе, чтобы сделать наш посёлок более гармоничным и безопасным для всех, - призвали в администрации.
Как сообщал «Байкал-Daily», также в Таксимо недавно кто-то катался на машине по дорожкам строящегося парка. Виновных ищут и собираются привлечь к ответственности.