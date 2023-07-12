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Ещё один акт вандализма произошёл на севере Бурятии

Ещё один акт вандализма произошёл на севере Бурятии
Происшествия,  Фото:Администрация МО "Муйский район"
Неизвестные оставили жителей без уличного освещения

Ещё один акт вандализма произошёл в муйском посёлке Таксимо. На этот раз на улице Промышленная кто-то сломал щиток уличного освещения, который установили не так давно. В администрации района отметили, что жители близлежащих домов просто не успели порадоваться новым приборам уличного освещения.

- Акт вандализма - это деструктивное поведение, которое причиняет ущерб общественному имуществу и нарушает общественный порядок. В результате этого инцидента осветительные приборы были приведены в негодность, и теперь необходимо проводить работы по их восстановлению. Это требует дополнительных финансовых затрат и времени, которые могут быть направлены на другие важные проекты в нашем посёлке, - сообщили в администрации Муйского района.


Жителей призвали бережно относиться к общему имуществу.

- Предотвращение вандализма - это задача всего общества. Мы должны осознать свою роль в сохранении и защите общественного имущества, как для нас, так и для будущих поколений. Пусть этот случай послужит нам уроком и побудит нас действовать вместе, чтобы сделать наш посёлок более гармоничным и безопасным для всех, - призвали в администрации.

Как сообщал «Байкал-Daily», также в Таксимо недавно кто-то катался на машине по дорожкам строящегося парка. Виновных ищут и собираются привлечь к ответственности.



вандализм

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