В Бурятии поймали потенциальных браконьеров на косулю





Недалеко от села Куйтун Тарбагатайского района Бурятии государственный инспектор Евгений Леонов задержал двух мужчин с оружием. У одного было при себе гладкоствольное охотничье оружие 12 калибра, у другого – нарезное охотничье оружие калибра 30-06. Разрешительных документов на право охоты не было, сообщили в Бурприроднадзоре.Вероятно, мужчины собирались охотиться на косулю.Бурприроднадзор составил административный протокол по статье 8.37 КоАП РФ. Материалы дела переданы в суд.По закону во время охоты физические лица обязаны иметь при себе: охотничий билет, разрешение на хранение и ношение охотничьего оружия, в случае охоты в общедоступных охотничьих угодьях - разрешение на добычу охотничьих ресурсов.По статье 8.37 КоАП РФ «Нарушение правил охоты» предусмотрена административная ответственность в виде штрафа на граждан в размере до 4 тысяч рублей или лишения права осуществлять охоту на срок до двух лет; на должностных лиц - от 20 до 30 пяти тысяч рублей с конфискацией орудий охоты.Незаконная охота влечёт за собой и уголовную ответственность. Браконьерам грозит до пяти лет лишения свободы.Рейды госинспекторов проводятся в районах республики постоянно.