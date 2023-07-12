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В Бурятии поймали потенциальных браконьеров на косулю

В Бурятии поймали потенциальных браконьеров на косулю
Происшествия,  Фото:Бурприроднадзор
На нарушителей составили протоколы

Недалеко от села Куйтун Тарбагатайского района Бурятии государственный инспектор Евгений Леонов задержал двух мужчин с оружием. У одного было при себе гладкоствольное охотничье оружие 12 калибра, у другого – нарезное охотничье оружие калибра 30-06. Разрешительных документов на право охоты не было, сообщили в Бурприроднадзоре.

Вероятно, мужчины собирались охотиться на косулю.


Бурприроднадзор составил административный протокол по статье 8.37 КоАП РФ. Материалы дела переданы в суд.

По закону во время охоты физические лица обязаны иметь при себе: охотничий билет, разрешение на хранение и ношение охотничьего оружия, в случае охоты в общедоступных охотничьих угодьях - разрешение на добычу охотничьих ресурсов.

По статье 8.37 КоАП РФ «Нарушение правил охоты» предусмотрена административная ответственность в виде штрафа на граждан в размере до 4 тысяч рублей или лишения права осуществлять охоту на срок до двух лет; на должностных лиц - от 20 до 30 пяти тысяч рублей с конфискацией орудий охоты.

Незаконная охота влечёт за собой и уголовную ответственность. Браконьерам грозит до пяти лет лишения свободы.

Рейды госинспекторов проводятся в районах республики постоянно.
браконьерство

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