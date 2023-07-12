12 июля

11 июля

Популярное

В Иркутской области осудили группу закладчиков

В Иркутской области осудили группу закладчиков
Происшествия,  Фото:pixabay.com
На протяжении двух лет они сбывали «товар» в Усть-Куте и Иркутске

В городе Усть-Кут Иркутской области суд признал трёх мужчин и женщину виновными в сбыте, а также покушении на сбыт наркотиков в составе организованной группы.

Установлено, что житель Иркутска привлёк сожительницу и двоих знакомых к сбыту наркотических средств. С июня 2019 года по 2021 год соучастники получали крупную партию наркотиков, фасовали их и распределяли по тайникам. Координаты последних сообщали непосредственным приобретателям после того, как получали оплату на банковскую карту.

- В июне 2021 года противоправная деятельность организованной группы пресечена сотрудниками полиции. В ходе обысков из незаконного оборота изъято около 15 гр дорогостоящего наркотика, - сообщили в пресс-службе прокуратуры Иркутской области.

Суд приговорил лидера группы к 15 годам лишения свободы. Остальные получили от 6 лет и 6 месяцев до 9 лет и 6 месяцев. Осуждённые мужчины будут отбывать наказание в исправительных колониях строгого, женщина – общего режима.
наркотики

Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.

Читают сейчас

В Иркутске вор сбежал из суда, выпрыгнув в окно
В Иркутске вор сбежал из суда, выпрыгнув в окно
Происшествия, 12.07.2023
Молодой человек сбежал после оглашения приговора
Ещё один акт вандализма произошёл на севере Бурятии
Ещё один акт вандализма произошёл на севере Бурятии
Происшествия, 12.07.2023
Неизвестные оставили жителей без уличного освещения 
В Иркутской области осудили группу закладчиков
В Иркутской области осудили группу закладчиков
Происшествия, 12.07.2023
На протяжении двух лет они сбывали «товар» в Усть-Куте и Иркутске
В пригороде Улан-Удэ стая собак держит в страхе сельчан
В пригороде Улан-Удэ стая собак держит в страхе сельчан
Происшествия, 12.07.2023
«Невозможно пройти мимо», - жалуются люди
В Улан-Удэ девушка ограбила мужчину
В Улан-Удэ девушка ограбила мужчину
Происшествия, 12.07.2023
Чужой телефон она пыталась спрятать в машине росгвардейцев
В Бурятии горел склад магазина
В Бурятии горел склад магазина
Происшествия, 12.07.2023
Пожар случился в утренние часы
Забайкалец угнал «Хонду Фит», чтобы покататься по посёлку
Забайкалец угнал «Хонду Фит», чтобы покататься по посёлку
Происшествия, 12.07.2023
Молодой человек угнал машину возле частного дома
В Забайкалье виновника лесного пожара обязали выплатить 120 тысяч
В Забайкалье виновника лесного пожара обязали выплатить 120 тысяч
Происшествия, 12.07.2023
Мужчина устроил пожар, бросив окурок на сухую траву
В Бурятии росгвардейцы поймали сильно пьяного водителя
В Бурятии росгвардейцы поймали сильно пьяного водителя
Происшествия, 12.07.2023
На задержанного возбудили уголовное дело
Леса Бурятии поджигают сухие грозы
Леса Бурятии поджигают сухие грозы
Происшествия, 12.07.2023
Возгорание накануне оперативно потушили

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Конференции
^