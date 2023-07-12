В Иркутской области осудили группу закладчиков

На протяжении двух лет они сбывали «товар» в Усть-Куте и Иркутске
В городе Усть-Кут Иркутской области суд признал трёх мужчин и женщину виновными в сбыте, а также покушении на сбыт наркотиков в составе организованной группы.
Установлено, что житель Иркутска привлёк сожительницу и двоих знакомых к сбыту наркотических средств. С июня 2019 года по 2021 год соучастники получали крупную партию наркотиков, фасовали их и распределяли по тайникам. Координаты последних сообщали непосредственным приобретателям после того, как получали оплату на банковскую карту.
- В июне 2021 года противоправная деятельность организованной группы пресечена сотрудниками полиции. В ходе обысков из незаконного оборота изъято около 15 гр дорогостоящего наркотика, - сообщили в пресс-службе прокуратуры Иркутской области.
Суд приговорил лидера группы к 15 годам лишения свободы. Остальные получили от 6 лет и 6 месяцев до 9 лет и 6 месяцев. Осуждённые мужчины будут отбывать наказание в исправительных колониях строгого, женщина – общего режима.
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Происшествия, Фото:
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