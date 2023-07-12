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В Иркутске сносят незаконный жилой дом

В Иркутске сносят незаконный жилой дом
Происшествия,  Фото:пресс-служба администрации Иркутска
Незаконность возведения подтвердили решения судебных органов

В Иркутске приступили к сносу многоквартирного жилого дома на улице Красноярской, 1, который признан судом незаконным строением. Работы выполняют в рамках муниципального контракта, в дальнейшем затраченные бюджетные средства будут взысканы с застройщиков. Об этом сообщили в комитете по управлению муниципальным имуществом администрации города.

Как сообщает пресс-служба мэрии Иркутска, данный объект был возведён в 2013 году на земельном участке, предназначенном для строительства индивидуального жилого дома. По данным Единого государственного реестра недвижимости (ЕГРН), здание находится в общедолевой собственности двух граждан. Они реализовали 18 жилых помещений по договорам купли-продажи. У покупателей есть расписки о передаче денежных средств.

По имеющимся данным, многоквартирный дом был обеспечен конвекторным электроотоплением, подключён к центральной системе водоснабжения, имелось централизованное электроснабжение, горячее водоснабжение осуществлялось от водонагревателей, система водоотведения отсутствовала. При этом разрешения как на строительство, так и на ввод в эксплуатацию, не выдавались. Незаконность возведения здания неоднократно подтверждали решения судебных органов.

– Жилой объект построен с нарушением строительных, пожарных, санитарных норм, нахождение и проживание в нем было опасным. При этом дом возведён в непосредственной близости от реки Ушаковки, в пределах её береговой полосы. Отсутствие подключения к системе канализации могло привести к загрязнению окружающей среды, засорению и заилению водного объекта, – пояснили в комитете.

Иркутск снос

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