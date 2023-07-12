В пригороде Улан-Удэ стая собак держит в страхе сельчан

«Невозможно пройти мимо», - жалуются люди



В пригородном селе Нижний Саянтуй Тарбагатайского района Бурятии стая собак держит в страхе жителей ДНТ «Кипарис». По словам сельчан, животные агрессивные и кидаются на людей.



- В ДНТ «Кипарис» возле высоковольтной линии на пересечении улиц Ручейная, Фермерская возле дома собирается стая собак, весной щенки, сейчас подросли. Один с биркой в ухе, невозможно пройти мимо, кидаются, проявляют агрессию. Сейчас лето, а зимой как будет? Какие меры могут принять по этому поводу? Собаки подкопали под забором, и прямиком во двор. Скорее всего, там их подкармливают, - сообщает «Тарбагатай-инфо.24/7»



Председатель комитета сельского хозяйства и развития территорий района Сергей Миронов пояснил, что если это владельческие собаки, то их необходимо сфотографировать и обратиться в сельскую администрацию.



- Глава сельского поселения наделена полномочиями составлять протокол. Протокол передаётся в административную комиссию и налагается штраф на нерадивых хозяев за отсутствие регистрации и свободный выгул собак. Но надо фотофиксацию или видео. Если агрессия возле дома, значит, они охраняют дом, считают его своим, следовательно, хозяева должны нести ответственность, - пояснил Миронов.



По бездомным собакам также следует обратиться в администрацию для направления заявки для отлова.



- Щенков лучше заранее изымать и относить в приёмник. Жители самостоятельно могут их отловить и передать в питомник в Вознесеновке, помочь району таким образом. Не доводить до их созревания, когда это уже взрослые собаки, иначе никаких лимитов на отлов нам не хватит. И осень с зимой будут очень напряжёнными, - сообщил Сергей Миронов.



