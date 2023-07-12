В Улан-Удэ девушка ограбила мужчину





Днём 11 июля в Октябрьском районе Улан-Удэ к патрулю вневедомственной охраны Росгвардии обратился прохожий. Он рассказал, что его только ограбили.Потерпевший пояснил, что у него отобрала сотовый телефон одна из девушек, с которыми он выпивал.Росгвардейцы посадили мужчину в свой служебный автомобили и приступили к отработке ближайших улиц. Вскоре на улице Кольцова, были замечены две девушки, которых мужчина сразу же опознал.Остановив подозреваемых, росгвардейцы проверили у них документы и попросили показать содержимое карманов и сумки. Однако похищенного телефона там не было. Для дальнейшего разбирательства было принято решение доставить всех в отдел полиции.По дороге одна из девушек внезапно вытащила телефон – оказалось, что она спрятала его под одеждой. Гаджет она попыталась спрятать под сиденье автомобиля. Однако это заметил старший группы задержания вневедомственной охраны.- Позже украденный гаджет стоимостью 3,5 тысячи рублей был изъят и возвращен владельцу. Задержанная, ранее не судимая 26-летняя жительница Улан-Удэ, была доставлена в отдел полиции. По факту грабежа возбуждено уголовное дело, - сообщили в Росгвардии по Бурятии.