В Бурятии горел склад магазина

Пожар случился в утренние часы



12 июля около семи часов утра в селе Бичура произошёл пожар на складе магазина смешанных товаров по улице Комсомольская. В 9:20 возгорание было полностью потушено, сообщается в группе «Бичура-инфо.24/7».



Огонь тушили восемь человек и три единицы техники.



Причина пожара устанавливается.

