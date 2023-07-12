12 июля

11 июля

Популярное

В Бурятии горел склад магазина

В Бурятии горел склад магазина
Происшествия,  Фото:"Бичура-инфо"
Пожар случился в утренние часы

12 июля около семи часов утра в селе Бичура произошёл пожар на складе магазина смешанных товаров по улице Комсомольская. В 9:20 возгорание было полностью потушено, сообщается в группе «Бичура-инфо.24/7».

Огонь тушили восемь человек и три единицы техники.

Причина пожара устанавливается.
пожар

Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.

Читают сейчас

В пригороде Улан-Удэ стая собак держит в страхе сельчан
В пригороде Улан-Удэ стая собак держит в страхе сельчан
Происшествия, 12.07.2023
«Невозможно пройти мимо», - жалуются люди
В Улан-Удэ девушка ограбила мужчину
В Улан-Удэ девушка ограбила мужчину
Происшествия, 12.07.2023
Чужой телефон она пыталась спрятать в машине росгвардейцев
В Бурятии горел склад магазина
В Бурятии горел склад магазина
Происшествия, 12.07.2023
Пожар случился в утренние часы
Забайкалец угнал «Хонду Фит», чтобы покататься по посёлку
Забайкалец угнал «Хонду Фит», чтобы покататься по посёлку
Происшествия, 12.07.2023
Молодой человек угнал машину возле частного дома
В Забайкалье виновника лесного пожара обязали выплатить 120 тысяч
В Забайкалье виновника лесного пожара обязали выплатить 120 тысяч
Происшествия, 12.07.2023
Мужчина устроил пожар, бросив окурок на сухую траву
В Бурятии росгвардейцы поймали сильно пьяного водителя
В Бурятии росгвардейцы поймали сильно пьяного водителя
Происшествия, 12.07.2023
На задержанного возбудили уголовное дело
Леса Бурятии поджигают сухие грозы
Леса Бурятии поджигают сухие грозы
Происшествия, 12.07.2023
Возгорание накануне оперативно потушили
Десятки домов в Улан-Удэ на весь день останутся без холодной воды
Десятки домов в Улан-Удэ на весь день останутся без холодной воды
Происшествия, 12.07.2023
Проводятся работы по замене водопроводных сетей

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Конференции
^