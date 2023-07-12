Пожар случился в утренние часы
12 июля около семи часов утра в селе Бичура произошёл пожар на складе магазина смешанных товаров по улице Комсомольская. В 9:20 возгорание было полностью потушено, сообщается в группе «Бичура-инфо.24/7».
Огонь тушили восемь человек и три единицы техники.
Причина пожара устанавливается.
В Бурятии горел склад магазина
Происшествия, Фото:
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