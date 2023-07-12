Обоим погибшим было 14 лет
Тела двух 14-летних подростков, утонувших в карьерах в Кабанском и Иволгинском районах Бурятии, найдены. Об этом сообщили в местных информационных группах «Кабанск-инфо» и «Иволга-инфо».
Как сообщал «Байкал-Daily», 11 июля в Иволгинском районе при купании в карьере в селе Исток утонул 14-летний подросток. Погиб девятиклассник улан-удэнской школы.
Установлено, что юноша купался с одноклассниками. По предварительным данным, никого из родителей рядом не было.
Вторая трагедия произошла в тот же день в посёлке Селенгинск. 14-летний подросток утонул в водоёме Балластный карьер. Тело искали спасатели, полицейские и местные жители. Сегодня, 12 июля, оно было найдено.
В Бурятии нашли тела утонувших подростков
Происшествия, Фото:
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