Молодой человек угнал машину возле частного дома
В Забайкальском крае в полицию обратился 31-летний житель посёлка Карымское с заявлением об угоне автомобиля Honda Fit. Машина стояла возле частного подворья, когда её похитили.
Ориентировка с приметами была передана наружным нарядам полиции. Вскоре автомобиль с подозреваемым был остановлен на одной из улиц посёлка. За рулём находился 19-летний местный житель, ранее не попадавший в поле зрения правоохранительных органов.
- Он пояснил полицейским, что увидел на улице стоящий автомобиль и решил его угнать, чтобы покататься, - сообщили в пресс-службе УМВД по Забайкальскому краю.
Возбуждено уголовное дело об угоне. Автомобиль вернули владельцу. Молодому человеку избрали подписку о невыезде и надлежащем поведении.
Забайкалец угнал «Хонду Фит», чтобы покататься по посёлку
Происшествия, Фото:
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