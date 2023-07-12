Забайкалец угнал «Хонду Фит», чтобы покататься по посёлку

Молодой человек угнал машину возле частного дома



В Забайкальском крае в полицию обратился 31-летний житель посёлка Карымское с заявлением об угоне автомобиля Honda Fit. Машина стояла возле частного подворья, когда её похитили.



Ориентировка с приметами была передана наружным нарядам полиции. Вскоре автомобиль с подозреваемым был остановлен на одной из улиц посёлка. За рулём находился 19-летний местный житель, ранее не попадавший в поле зрения правоохранительных органов.



- Он пояснил полицейским, что увидел на улице стоящий автомобиль и решил его угнать, чтобы покататься, - сообщили в пресс-службе УМВД по Забайкальскому краю.



Возбуждено уголовное дело об угоне. Автомобиль вернули владельцу. Молодому человеку избрали подписку о невыезде и надлежащем поведении.

