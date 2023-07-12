Ребёнок находится в тяжёлом состоянии
Стало известно о состоянии детей, пострадавших в ДТП 9 июля в Селенгинском районе. Как сообщал «Байкал-Dailу», на автодороге Улан-Удэ – Закаменск 34-летняя женщина-водитель автомобиля «Тойота Виш», находящаяся на восьмом месяце беременности, не справилась с управлением. Иномарка съехала с дороги и перевернулась.
В аварии погибли два человека - 59-летняя и 19-летний пассажиры автомобиля.
Двое детей женщины-водителя – трёхлетняя девочка и пятилетний мальчик - получили тяжёлые травмы.
После осмотра врачи Гусиноозёрской центральной районной больницы девочку отпустили домой. А мальчика санавиацией эвакуировали в Улан-Удэ.
- Мальчик находится в отделении анестезиологии и реанимации детский республиканской клинической больницы, в тяжёлом состоянии. Проводится интенсивная терапия, - цитируют в «Селенга-инфо.24/7» представителей минздрава Бурятии.
Пострадавшего в ДТП мальчика санавиацией доставили в Улан-Удэ
Происшествия, Фото:
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