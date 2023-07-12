Мужчина устроил пожар, бросив окурок на сухую траву
В апреле вблизи села Савино Забайкальского края произошёл лесной пожар. Площадь возгорания составила 21 гектар.
Виновником пожара оказался неаккуратный курильщик.
- Установлено, что в апреле 2023 года местный житель вблизи села Савино Шилкинского района бросил на сухую траву окурок сигареты, ставший причиной лесного пожара. Возгорание площадью 21 га ликвидировано силами краевого государственного специализированного автономного учреждения «Забайкаллесхоз», - сообщили в пресс-службе прокуратуры Забайкальского края.
Мужчину привлекли к административной ответственности за нарушение правил пожарной безопасности, повлёкшее возникновение лесного пожара. Ему назначили штраф в размере 50 тысяч рублей.
Помимо этого, прокурор потребовал с мужчины взыскать 70 тысяч рублей, которые были потрачены на тушение лесного пожара. Суд удовлетворил требования прокурора в полном объёме.
В Забайкалье виновника лесного пожара обязали выплатить 120 тысяч
Происшествия, Фото:
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