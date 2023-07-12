12 июля

11 июля

Популярное

В Бурятии в перевернувшемся грузовике пострадали восемь человек

В Бурятии в перевернувшемся грузовике пострадали восемь человек
Происшествия,  Фото:УГИБДД по Бурятии
Крупное ДТП произошло на федеральной трассе

11 июля в Кабанском районе Бурятии произошло крупное ДТП, в котором пострадали восемь человек.

Всё случилось около 21 часа на федеральной трассе «Байкал» в 24 километрах от села Выдрино. 46-летний водитель ЗИЛ-131 не справился с управлением –грузовик съехал с дороги и опрокинулся.

- В результате водитель и семь пассажиров получили травмы, - сообщили в УГИБДД по Бурятии. – 35-летний пассажир госпитализирован в медицинское учреждение, остальные участники ДТП осмотрены и отпущены домой после оказания медицинской помощи.

Как сообщал «Байкал-Dailу», также накануне произошло ДТП в Кижинге – там женщина-водитель «Тойоты Карина» врезалась в электроопору.

ДТП

Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.

Читают сейчас

В Бурятии росгвардейцы поймали сильно пьяного водителя
В Бурятии росгвардейцы поймали сильно пьяного водителя
Происшествия, 12.07.2023
На задержанного возбудили уголовное дело
Леса Бурятии поджигают сухие грозы
Леса Бурятии поджигают сухие грозы
Происшествия, 12.07.2023
Возгорание накануне оперативно потушили
Десятки домов в Улан-Удэ на весь день останутся без холодной воды
Десятки домов в Улан-Удэ на весь день останутся без холодной воды
Происшествия, 12.07.2023
Проводятся работы по замене водопроводных сетей
Прокуратура Бурятии взяла на контроль проверки по ДТП с участием детей
Прокуратура Бурятии взяла на контроль проверки по ДТП с участием детей
Происшествия, 11.07.2023
В выходные произошло две аварии с участием несовершеннолетних
В Улан-Удэ «Рено Логан» влетел в «КамАЗ»
В Улан-Удэ «Рено Логан» влетел в «КамАЗ»
Происшествия, 11.07.2023
Авария случилась в тёмное время суток
В Ангарске смыло пять домов
В Ангарске смыло пять домов
Происшествия, 11.07.2023
Три из них были жилыми
В Бурятии из запертой квартиры спасли пенсионерку после инсульта
В Бурятии из запертой квартиры спасли пенсионерку после инсульта
Происшествия, 11.07.2023
Женщину госпитализировали в тяжёлом состоянии

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Конференции
^