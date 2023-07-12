Крупное ДТП произошло на федеральной трассе
11 июля в Кабанском районе Бурятии произошло крупное ДТП, в котором пострадали восемь человек.
Всё случилось около 21 часа на федеральной трассе «Байкал» в 24 километрах от села Выдрино. 46-летний водитель ЗИЛ-131 не справился с управлением –грузовик съехал с дороги и опрокинулся.
- В результате водитель и семь пассажиров получили травмы, - сообщили в УГИБДД по Бурятии. – 35-летний пассажир госпитализирован в медицинское учреждение, остальные участники ДТП осмотрены и отпущены домой после оказания медицинской помощи.
Как сообщал «Байкал-Dailу», также накануне произошло ДТП в Кижинге – там женщина-водитель «Тойоты Карина» врезалась в электроопору.
В Бурятии в перевернувшемся грузовике пострадали восемь человек
Происшествия, Фото:
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