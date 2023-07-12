В Бурятии росгвардейцы поймали сильно пьяного водителя

Происшествия, Фото: Росгвардия по РБ

На задержанного возбудили уголовное дело



Рано утром в центре Кяхты заметили тёмно-синий автомобиль, который двигался с нарушением правил дорожного движения. Вскоре росгвардейцы, получившие ориентировку, увидели этот автомобиль – он проехал на большой скорости в закоулке.



Сообщив об обнаружении нарушителя в ГИБДД, сотрудники вневедомственной охраны последовали за автомобилем. На грунтовой дороге они заблокировали проезд водителю.



Когда росгвардейцы подошли к остановившейся машине для проверки документов, сквозь открытое окно они почувствовали сильный запах алкоголя от водителя.



- Задержанный нарушитель был передан подъехавшим инспекторам дорожно-патрульной службы. Результаты экспертизы показали, что водитель находился в состоянии алкогольного опьянения. Кроме того, ранее 54-летний кяхтинец был лишён водительских прав за управление транспортным средством в состоянии опьянения. В настоящее время в отношении нарушителя возбуждено уголовное дело, - рассказали в Росгвардии по Бурятии.

