Возгорание накануне оперативно потушили
Накануне, 11 июля, в Бурятии возник один лесной пожар – в Муйском районе. Его причиной стала сухая гроза – молния ударила в деревья. Отметим, по этой же причине днём ранее произошли ещё два пожара в том же Муйском районе.
- Возгорание было оперативно ликвидировано. На тушении работали пять пожарных-десантников. Общая площадь, пройденная огнём, составила 0,02 га, - сообщили в республиканском агентстве лесного хозяйства.
На утро 12 июля новых возгораний в лесах республики не зарегистрировано.
Для предотвращения возгораний и пресечения нарушений лесная охрана совместно с сотрудниками МЧС и МВД ежедневно патрулируют леса. С начала года они выявили 1431 нарушение правил пожарной безопасности в лесах. Всего рассмотрено 411 административных дел, сумма наложенных штрафов составила более 8 млн рублей.
Леса Бурятии поджигают сухие грозы
Происшествия, Фото:
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