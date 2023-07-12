12 июля

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Леса Бурятии поджигают сухие грозы

Леса Бурятии поджигают сухие грозы
Происшествия,  Фото:агентство лесного хозяйства
Возгорание накануне оперативно потушили

Накануне, 11 июля, в Бурятии возник один лесной пожар – в Муйском районе. Его причиной стала сухая гроза – молния ударила в деревья. Отметим, по этой же причине днём ранее произошли ещё два пожара в том же Муйском районе.

- Возгорание было оперативно ликвидировано. На тушении работали пять пожарных-десантников. Общая площадь, пройденная огнём, составила 0,02 га, - сообщили в республиканском агентстве лесного хозяйства.

На утро 12 июля новых возгораний в лесах республики не зарегистрировано.

Для предотвращения возгораний и пресечения нарушений лесная охрана совместно с сотрудниками МЧС и МВД ежедневно патрулируют леса. С начала года они выявили 1431 нарушение правил пожарной безопасности в лесах. Всего рассмотрено 411 административных дел, сумма наложенных штрафов составила более 8 млн рублей.

лесные пожары

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