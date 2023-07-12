Он убил мать отвёрткой
В Улан-Удэ 34-летний ранее судимый мужчина признан виновным в убийстве родной матери. Суд назначил ему девять лет лишения свободы.
- Приговором суда мужчине назначено наказание в виде девяти лет в исправительной колонии строгого режима. Помимо этого, удовлетворён иск потерпевшего – близкого родственника покойной – о взыскании с осуждённого 1 млн рублей в счёт компенсации причинённого преступлением морального вреда, - сообщили в следственном управлении СК России по Бурятии.
Мужчина проживал в квартире на улице Пушкина вместе с пожилой матерью и сожительницей. В конце февраля 2023 года они втроём непрерывно в течение нескольких дней употребляли спиртное. В этот промежуток времени между родственниками на фоне алкогольного опьянения произошла ссора. Мужчина схватил отвёртку и нанёс острым концом матери несколько десятков ударов по различным частям тела, в основном - по левой ноге.
Спустя несколько часов от кровопотери женщина скончалась на месте происшествия.
Улан-удэнцу вынесли приговор за убийство матери
Происшествия, Фото:
Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.
Читают сейчас
Крупное ДТП произошло на федеральной трассе
Пострадавшую госпитализировали
На задержанного возбудили уголовное дело
Возгорание накануне оперативно потушили
Он убил мать отвёрткой
Его тело ищут
Проводятся работы по замене водопроводных сетей
Пострадавших нет
Возбуждено четыре уголовных дела
Смену сократили на два дня
В выходные произошло две аварии с участием несовершеннолетних
Авария случилась в тёмное время суток
Три из них были жилыми
Шумный свадебный кортеж сняли очевидцы
Женщину госпитализировали в тяжёлом состоянии