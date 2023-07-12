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Улан-удэнцу вынесли приговор за убийство матери

Улан-удэнцу вынесли приговор за убийство матери
Происшествия,  Фото:СУ СКР по Бурятии
Он убил мать отвёрткой

В Улан-Удэ 34-летний ранее судимый мужчина признан виновным в убийстве родной матери. Суд назначил ему девять лет лишения свободы.

- Приговором суда мужчине назначено наказание в виде девяти лет в исправительной колонии строгого режима. Помимо этого, удовлетворён иск потерпевшего – близкого родственника покойной – о взыскании с осуждённого 1 млн рублей в счёт компенсации причинённого преступлением морального вреда, - сообщили в следственном управлении СК России по Бурятии.

Мужчина проживал в квартире на улице Пушкина вместе с пожилой матерью и сожительницей. В конце февраля 2023 года они втроём непрерывно в течение нескольких дней употребляли спиртное. В этот промежуток времени между родственниками на фоне алкогольного опьянения произошла ссора. Мужчина схватил отвёртку и нанёс острым концом матери несколько десятков ударов по различным частям тела, в основном - по левой ноге.

Спустя несколько часов от кровопотери женщина скончалась на месте происшествия.       
убийство

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