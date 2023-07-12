Улан-удэнцу вынесли приговор за убийство матери

Происшествия, Фото: СУ СКР по Бурятии

Он убил мать отвёрткой



В Улан-Удэ 34-летний ранее судимый мужчина признан виновным в убийстве родной матери. Суд назначил ему девять лет лишения свободы.



- Приговором суда мужчине назначено наказание в виде девяти лет в исправительной колонии строгого режима. Помимо этого, удовлетворён иск потерпевшего – близкого родственника покойной – о взыскании с осуждённого 1 млн рублей в счёт компенсации причинённого преступлением морального вреда, - сообщили в следственном управлении СК России по Бурятии.



Мужчина проживал в квартире на улице Пушкина вместе с пожилой матерью и сожительницей. В конце февраля 2023 года они втроём непрерывно в течение нескольких дней употребляли спиртное. В этот промежуток времени между родственниками на фоне алкогольного опьянения произошла ссора. Мужчина схватил отвёртку и нанёс острым концом матери несколько десятков ударов по различным частям тела, в основном - по левой ноге.



Спустя несколько часов от кровопотери женщина скончалась на месте происшествия.

