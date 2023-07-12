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Десятки домов в Улан-Удэ на весь день останутся без холодной воды

Десятки домов в Улан-Удэ на весь день останутся без холодной воды
Происшествия,  Фото:pixabay.com
Проводятся работы по замене водопроводных сетей

Сегодня, 12 июля, будут произведены плановые работы по замене водопроводного узла в Железнодорожном районе Улан-Удэ, сообщили в МУП «Водоканал».

В связи с этим с 10:00 до 18:00 под ограничение холодного водоснабжения попадут жители некоторых улиц, а именно: Пушкина, Добролюбова, Чертенкова, Цивилева, Гагарина, Пржевальского, Хоца Намсараева и Рылеева.

- Накануне все абоненты, попадающие под отключение, были оповещены смс-рассылкой от диспетчерской службы, - заявили в «Водоканале».

Подвоз воды будет организован. Подробную информацию о маршруте движения автоцистерн можно уточнять по телефонам: 44-00-00, 44-10-33.

Список адресов, где отключат воду: 


отключение воды

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