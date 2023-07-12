Пострадавших нет
Ранним утром 12 июля пожарные в Ангарске ликвидируют пожар на установке по переработке нефтепродуктов.
- В 7:22 поступило сообщение о пожаре на частной установке для отделения легких фракций бензина из нефтепродукта по адресу: Ангарск, промзона, дорога 15а. На момент прибытия первого пожарно-спасательного подразделения горела установка на площади 240 квадратных метров, - сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Иркутской области.
Производится охлаждение рядом стоящих цистерн, готовится пенная атака для ликвидации открытого горения.
На месте работают девять пожарных расчётов. Пострадавших нет.
В Ангарске произошёл пожар на установке по переработке нефтепродуктов
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