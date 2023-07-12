12 июля

11 июля

Популярное

В Ангарске произошёл пожар на установке по переработке нефтепродуктов

Происшествия, 
Пострадавших нет

Ранним утром 12 июля пожарные в Ангарске ликвидируют пожар на установке по переработке нефтепродуктов.

- В 7:22 поступило сообщение о пожаре на частной установке для отделения легких фракций бензина из нефтепродукта по адресу: Ангарск, промзона, дорога 15а. На момент прибытия первого пожарно-спасательного подразделения горела установка на площади 240 квадратных метров, - сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Иркутской области.

Производится охлаждение рядом стоящих цистерн, готовится пенная атака для ликвидации открытого горения.

На месте работают девять пожарных расчётов. Пострадавших нет.
пожар

Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.

Читают сейчас

Десятки домов в Улан-Удэ на весь день останутся без холодной воды
Десятки домов в Улан-Удэ на весь день останутся без холодной воды
Происшествия, 12.07.2023
Проводятся работы по замене водопроводных сетей
Прокуратура Бурятии взяла на контроль проверки по ДТП с участием детей
Прокуратура Бурятии взяла на контроль проверки по ДТП с участием детей
Происшествия, 11.07.2023
В выходные произошло две аварии с участием несовершеннолетних
В Улан-Удэ «Рено Логан» влетел в «КамАЗ»
В Улан-Удэ «Рено Логан» влетел в «КамАЗ»
Происшествия, 11.07.2023
Авария случилась в тёмное время суток
В Ангарске смыло пять домов
В Ангарске смыло пять домов
Происшествия, 11.07.2023
Три из них были жилыми
В Бурятии из запертой квартиры спасли пенсионерку после инсульта
В Бурятии из запертой квартиры спасли пенсионерку после инсульта
Происшествия, 11.07.2023
Женщину госпитализировали в тяжёлом состоянии
В Чите пьяный водитель насмерть сбил 17-летнего мотоциклиста
В Чите пьяный водитель насмерть сбил 17-летнего мотоциклиста
Происшествия, 11.07.2023
Пассажир мотоцикла получил тяжёлые травмы
В Улан-Удэ поймали вора-кулинара
В Улан-Удэ поймали вора-кулинара
Происшествия, 11.07.2023
Мужчина воровал только кухонную утварь
В Улан-Удэ свидетель наезда на пешехода пустился в погоню за виновником
В Улан-Удэ свидетель наезда на пешехода пустился в погоню за виновником
Происшествия, 11.07.2023
Водитель «Лексус RX300» сбил женщину и скрылся с места

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Конференции
^