В Ангарске произошёл пожар на установке по переработке нефтепродуктов

Пострадавших нет



Ранним утром 12 июля пожарные в Ангарске ликвидируют пожар на установке по переработке нефтепродуктов.



- В 7:22 поступило сообщение о пожаре на частной установке для отделения легких фракций бензина из нефтепродукта по адресу: Ангарск, промзона, дорога 15а. На момент прибытия первого пожарно-спасательного подразделения горела установка на площади 240 квадратных метров, - сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Иркутской области.



Производится охлаждение рядом стоящих цистерн, готовится пенная атака для ликвидации открытого горения.



На месте работают девять пожарных расчётов. Пострадавших нет.

