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В Бурятии выявили контрабанду леса в Китай почти на 50 млн

В Бурятии выявили контрабанду леса в Китай почти на 50 млн
Происшествия,  Фото:Бурятская таможня
Возбуждено четыре уголовных дела

Бизнесмен из Бурятии стал фигурантом четырёх уголовных дел за незаконный экспорт пиломатериалов из древесины хвойных пород стоимостью около 50 млн рублей. Факты контрабанды выявили сотрудники таможни совместно с УФСБ.

Как сообщили в пресс-службе Бурятской таможни, лесоэкспортёр вывез в Китай железной дороги 4,2 тысячи кубометров пиломатериалов из сосны обыкновенной и 242 кубометра из лиственницы сибирской.

Установлено, что бизнесмен заключил несколько контрактов с иностранными компаниями на поставку пиломатериалов. В таможенные органы для декларирования он представлял недостоверные сведения о происхождении лесоматериалов: поставщик древесины, указанный в декларациях, фактически пиломатериалы не поставлял. То есть вся древесина была вырублена нелегально.

Бурятская таможня возбудила 4 уголовных дела по фактам контрабанды стратегически важных товаров в крупном размере (ч. 1 ст. 226.1 УК РФ). Максимальная санкция по ней составляет семь лет лишения свободы и штраф до одного миллиона рублей.
Таможня контрабанда леса

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