Смену сократили на два дня
В Кяхтинском районе Бурятии возникла угроза выхода грунтовой воды на дорожное полотно автодороги, ведущей к детскому лагерю «Каскад», который находится в селе Большой Луг. Об этом сообщили в ГУ МЧС по Бурятии.
- В превентивных целях было принято решение о сокращении смены на два дня и убытии детей из лагеря, - сообщили в ведомстве.
В группе «Кяхта-инфо. 24/7» сообщается, что из детского лагеря эвакуировали 70 человек: 58 детей и 12 взрослых.
В Бурятии из-за паводка эвакуировали детский лагерь
Происшествия, Фото:
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