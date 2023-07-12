В Бурятии из-за паводка эвакуировали детский лагерь

Происшествия, Фото: Baikal-daily.ru, из архива

Смену сократили на два дня



В Кяхтинском районе Бурятии возникла угроза выхода грунтовой воды на дорожное полотно автодороги, ведущей к детскому лагерю «Каскад», который находится в селе Большой Луг. Об этом сообщили в ГУ МЧС по Бурятии.



- В превентивных целях было принято решение о сокращении смены на два дня и убытии детей из лагеря, - сообщили в ведомстве.



В группе «Кяхта-инфо. 24/7» сообщается, что из детского лагеря эвакуировали 70 человек: 58 детей и 12 взрослых.



