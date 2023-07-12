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В Бурятии из-за паводка эвакуировали детский лагерь

В Бурятии из-за паводка эвакуировали детский лагерь
Происшествия,  Фото:Baikal-daily.ru, из архива
Смену сократили на два дня

В Кяхтинском районе Бурятии возникла угроза выхода грунтовой воды на дорожное полотно автодороги, ведущей к детскому лагерю «Каскад», который находится в селе Большой Луг. Об этом сообщили в ГУ МЧС по Бурятии.

- В превентивных целях было принято решение о сокращении смены на два дня и убытии детей из лагеря, - сообщили в ведомстве.

В группе «Кяхта-инфо. 24/7» сообщается, что из детского лагеря эвакуировали 70 человек: 58 детей и 12 взрослых.

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