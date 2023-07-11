В выходные произошло две аварии с участием несовершеннолетних
Прокуратура Бурятии взяла на контроль проверки по ДТП с участием несовершеннолетних. Речь идёт об автоавариях, которые произошли в выходные.
Как сообщал «Байкал-Daily», в субботу ночью, 8 июля, в Баунтовском районе опрокинулась легковушка, управляла которой 17-летняя девочка. В результате ДТП сама водитель, а также 14-летняя и 30-летний пассажиры получили травмы.
9 июля в Прибайкальском район в ДТП попали пятеро детей. Здесь столкнулись два автомобиля марок «Хонда».
- 35-летний водитель автомобиля «Хонда Фрид» в 2 км. от села Турка при выполнении манёвра «разворот» не убедился в безопасности и совершил столкновение с автомобилем «Хонда Фрид» под управлением 38-летнего жителя Омской области. В результате ДТП пять несовершеннолетних пассажиров автомобиля «Хонда» (который решил развернуться) получили травм различной степени тяжести, - сообщали в УГИБДД по Бурятии.
Дорожные полицейские отметили, что на автомобиле «Хонда Фрид» не было государственного регистрационного знака.
В случае необходимости будут приняты меры прокурорского реагирования.
Прокуратура Бурятии взяла на контроль проверки по ДТП с участием детей
Происшествия, Фото:
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