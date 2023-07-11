В Улан-Удэ «Рено Логан» влетел в «КамАЗ»

Авария случилась в тёмное время суток
На перекрёстке улиц Бабушкина – Терешковой в Улан-Удэ произошло ДТП. Видео с места происшествия опубликовали в группе «Жесть Улан-Удэ». Вероятно, оно случилось вечером в понедельник.
Столкнулись автомобили «Рено Логан» и «КамАЗ». Также на месте происшествия находилась карета скорой помощи. Очевидцы запечатлели, что капот легковушки оказался практически снесён.
Как выяснил «Байкал-Dailу», в ГИБДД участники происшествия не обращались. Так что, вероятно, в автоаварии обошлось без пострадавших.
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